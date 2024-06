Eventi Catania, granite, sport e passeggiate in bici: cosa fare nel weekend

Eventi a Catania: ecco alcuni consigli su cosa fare nel capoluogo etneo questo weekend, tra avventure sportive per i più temerari, festival della granita e passeggiate in bicicletta. Tutti gli eventi saranno gratuiti, scopriamoli insieme.

Eventi Catania: Festa della granita

Con l’arrivo dell’estate, uno dei piaceri più attesi dai siciliani e in particolar modo dai catanesi è la granita. L’amata delizia è da sempre il simbolo della colazione sicula, ma perché no anche di un pranzo o una cena fresca da gustare in compagnia. Il tipico dolce ha fatto innamorare non solo i locali che anche i tutti i turisti. Non è quindi una sorpresa che sia stato creato un festival dedicato proprio a questo delizioso gelato siciliano. Si tratta di una vera e propria festa che si svolgerà a Pedara il 21,22, e 23 giugno dalle ore 18 alle ore 20. L’evento, ormai giunto alla sua sesta edizione, si svolgerà presso Piazza don Bosco. Per tutti e tre i giorni, i magici sapori della granita si fonderanno a musica ed animazione.

Eventi a Catania: giornate dedicate allo sport

Proprio in questo weekend si dedicheranno due giornate interamente allo sport. L’evento sarà aperto a tutti, senza alcun limite d’età. In primo piano il benessere e l’inclusione sociale, valori fondanti di ogni disciplina. D’altronde lo sport ha sempre rappresentato l’occasione per imparare a crescere e creare nuove reti di conoscenza tra tutti gli appassionati del proprio sport preferito. L’evento si svolgerà il 22 e il 23 giugno dalle ore 9 alle ore 21, presso il centro commerciale Porte di Catania. Si ricorda che tutte le attività in programma sono a partecipazione libera e gratuita. Durante l’evento si potrà prendere parte a tutti gli sport presenti e magari scoprirne di nuovi.

Eventi a Catania: “Catania Laboriosa”

Una bellissima mattinata da trascorrere in compagnia dei propri affetti all’insegna della riscoperta della nostra amata città. L’evento si terrà sabato 22 giugno alle ore 9.30. Il progetto totalmente gratuito, consisterà in una passeggiata in bicicletta, che partirà da piazza Trento. Durante la mattinata si avrà l’occasione di riscoprire la nostra città e guardarla attraverso nuovi occhi. Al centro la riscoperta della grande zona industriale di Catania ai primi del Novecento.