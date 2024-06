Catania, ancora disservizi idrici: le zone interessate

Diverse le zone interessate dai disagi causati dai disservizi idrici che si verificheranno oggi. Di seguito i dettagli.

Ancora una volta, Sidra ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un avviso per comunicare dei disservizi idrici a Catania. Nello specifico, stavolta i disagi si verificheranno a partire dalle ore 9:00 nelle seguenti zone: viale Vittorio Veneto, via Gabriele D’Annunzio, via Giacomo Leopardi, piazza Europa, via Oliveto Scammacca, corso delle Province, via Canfora, corso Italia, viale Libertà, viale Africa, viale Ionio, via Umberto, via Vincenzo Giuffrida, via Ventimiglia, piazza G. Verga, via F. Crispi, via Monserrato, via Caronda, via Di Sangiuliano.

Il servizio sarà sospeso al fine di effettuare delle indagini per l’individuazione di una presunta perdita idrica in rete ed il suo ripristino è previsto per le ore 12:00.