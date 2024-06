Meteo Sicilia, in arrivo l’anticiclone Minosse: temperature elevate

Meteo Sicilia: l'anticiclone "Minosse" pronto a colpire la Sicilia e gran parte della penisola. Si sfioreranno i 40 gradi.

Meteo Sicilia: nuova ondata di calore in Sicilia. In arrivo l’anticiclone “Minosse”. Le temperature subiranno un progressivo aumento e raggiungeranno valori superiori alle medie del periodo, specie nelle isole maggiori. Proprio in Sicilia si arriveranno a sfiorare i 40°C. Insomma, un quadro estremo nei prossimi giorni con il super caldo africano di Minosse.

Meteo Sicilia: lunedì 17 Giugno

La giornata di lunedì 17 , sarà contrassegnata da condizioni di bel tempo. In tutta la Sicilia le temperature saranno elevate e il cielo sarà sereno e senza nubi. Le temperature più calde si registreranno a Siracusa, Agrigento e Catania con massime che sfioreranno i 36 gradi. Seguono Caltanissetta con una massima di 33 gradi e Messina con 31 gradi. Le temperature più basse si registreranno ad Enna con una massima di 29 gradi e una minima di 16.

Meteo Sicilia: martedì 18 Giugno

Anche durante la giornata di martedì 18 giugno il cielo sarà prevalentemente sereno su tutto il territorio e le temperature si manterranno molto alte. In nessuna provincia siciliana si scenderà sotto il 30 gradi. Massime di 35 gradi si registreranno ad Agrigento, Caltanisetta e Siracusa. Per quanto riguarda la città di Catania, si avrà una massima di 34 gradi e una minima di 22 gradi. Nonostante le calde giornate, in serata vi sarà un’ escursione di oltre 10 gradi in tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: mercoledì 19 Giugno

La situazione sembra peggiorare durante la giornata di mercoledì 19 giugno, in cui si concentrerà il picco dell’anticiclone Minosse. Le temperature si alzeranno notevolmente in tutta la regione. Molte città tra cui Siracusa e Caltanisetta raggiungeranno una massima di 38 gradi. A seguire Catana e Ragusa con una massima di 36 gradi. Anche nella città di Enna si raggiungerà una massima di 35 gradi. In generale nessuna delle città siciliane scenderà sotto i 34 gradi. Per quanto concerne la minime, in serata vi sarà una elevata escursione termica. Ad esempio a Ragusa si passerà da un massima di 36 gradi ad una minima di 18. Stesso fenomeno si verificherà in tutte le città dell’Isola.