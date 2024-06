Bonus vacanze 2024, fino a € 500: a chi spetta

Bonus vacanze 2024: importante agevolazione per le famiglie italiane che scelgono di trascorrere le vacanze nella propria nazione.

Bonus vacanze 2024: importanti novità in vista della stagione estiva che è, ormai, alle porte. È infatti, prevista, l’agevolazione del bonus vacanze che può essere richiesta dalle famiglie. Ecco in cosa consiste e chi può richiedere questo sussidio.

Bonus vacanze 2024: cos’è e come funziona

Il Bonus vacanze è un contributo fino a 500 euro e sarà utilizzabile per le vacanze in Italia. Si tratta di un’ iniziativa congiunta di INPS e Agenzia delle Entrate al fine di incentivare il turismo interno e rendere le vacanze più alla portata delle famiglie italiane. L’agevolazione può essere utilizzata nelle strutture ricettive in Italia che aderiscono all’iniziativa.

Il bonus prevede uno sconto immediato dell’80% sull’importo del soggiorno, mentre il restante 20% può essere recuperato come detrazione IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi 2025.

Chi può richiedere il bonus vacanze 2024: i requisiti

Questa agevolazione è rivolta alle famiglie che possiedono un ISEE al di sotto dei 40mila euro. In base alla composizione del nucleo familiare, la cifra può variare nel seguente modo:

500 euro per famiglie con almeno 3 componenti;

per famiglie con almeno 3 componenti; 300 euro per famiglie di 2 persone;

per famiglie di 2 persone; 150 euro per single.

Bonus vacanze 2024: come richiederlo

Per ottenere il bonus vacanze bisognerà presentare la domanda esclusivamente online entro e non oltre il 30 giugno 2024. Sono diverse le piattaforme attraverso cui è possibile richiedere il sussidio. Ecco quali: