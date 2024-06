Incidente sulla A19, coinvolti furgone e 2 mezzi pesanti: ci sono feriti

L'incidente ha coinvolto un furgone e due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, causando dei feriti.

Disagi alla circolazione sulla A19 Palermo-Catania: in direzione Palermo, in corrispondenza del km 182.2 a Belpasso, si è infatti verificato un incidente, che ha mandato il traffico in tilt.

Il sinistro ha coinvolto un furgone e due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, causando diversi feriti. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti le forze dell’ordine, i soccorritori del 118 e il personale Anas. Le squadre di emergenza stanno lavorando intensamente per prestare soccorso alle persone coinvolte e per ripristinare la viabilità il più rapidamente possibile.