Elezioni amministrative in Sicilia: quali sono i comuni al voto

Elezioni amministrative in Sicilia: quali sono i comuni in cui si voterà per rinnovare i propri organi amministrativi

Elezioni amministrative

Durante le stesse giornate si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo, 37 comuni siciliani rinnoveranno anche i propri organi amministrativi. Otto di questi comuni utilizzeranno il sistema proporzionale, mentre i restanti 29 adotteranno il sistema maggioritario.

Comuni al Voto per Provincia

Ecco l’elenco dei comuni coinvolti nelle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno:

Catania: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea.

Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea. Palermo: Bagheria, Bompietro, Borgetto, Cinisi, Corleone, Monreale, Palazzo Adriano, Roccamena, San Mauro Castelverde.

Bagheria, Bompietro, Borgetto, Cinisi, Corleone, Monreale, Palazzo Adriano, Roccamena, San Mauro Castelverde. Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Sant’Elisabetta.

Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Sant’Elisabetta. Caltanissetta: Caltanissetta, Gela, Sommatino.

Caltanissetta, Gela, Sommatino. Messina: Brolo, Condrò, Falcone, Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora.

Brolo, Condrò, Falcone, Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora. Siracusa: Pachino.

Pachino. Trapani: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta, Salemi.

Modalità di Voto