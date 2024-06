UNICT- Lipari Summer School: 2 scuole estive aperte agli studenti

Aperte fino al 21 giugno 2024 le iscrizioni a due summer school a Lipari dall'Università di Catania. Biologia e Informatica protagoniste.

Sono aperte fino al 21 giugno 2024 le iscrizioni a due summer school organizzate dal gruppo di Bioinformatica del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Catania.

La scuola estiva “Lipari School on Computational Life Sciences” si terrà dal 21 al 27 luglio 2024 e avrà come tema “Computational Spatial Transcriptomics and Cell-Cell Communication with application in Biology and Medicine”.

La “Lipari School on Computational Neuroscience” (prima edizione) si terrà invece dal 25 al 31 agosto 2024. La scuola verterà sull’insegnamento della biologia e le principali applicazioni cliniche delle scienze computazionali applicate in neuroscienze.

Come partecipare

Per entrambe le iniziative sono ammesse due tipologie di partecipanti:

studenti e studentesse: sosterranno un esame che consisterà in una presentazione di tre minuti sulla propria ricerca e un test finale sui contenuti della scuola;

uditori: assisteranno solo alle lezioni.

Entrambe le Summer School ospiteranno un massimo di 70 studenti.