Insegue l’ex e il suo compagno fino alla caserma dei carabinieri: arrestato

36enne arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Di seguito le dinamiche dei fatti.

A Paternò, un uomo di 36 anni, pregiudicato, ha reagito con violenza quando gli è stato annunciato che la sua relazione con una ragazza di 19 anni era finita. La notizia è stata data a pranzo, e il nuovo fidanzato della ragazza, un uomo di 27 anni, era presente al tavolo.

L’uomo ha aggredito verbalmente e fisicamente la sua ex e il rivale. I due sono fuggiti e si sono rifugiati nella caserma dei carabinieri di Paternò. Poco dopo, il 36enne ha raggiunto la caserma e ha picchiato contro il cancello, cercando di ottenere la restituzione della coppia. I militari del nucleo Radiomobile della compagnia sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

La ragazza ha presentato querela nei confronti dell’ex, che era già stato ammonito dal Questore di Catania. Inoltre, al 36enne è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi congiunti, nonché di comunicare con loro.