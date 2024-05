Catania, rapina nel parcheggio dell’ospedale e armi in carcere: 5 arresti

Arrestati i cinque uomini coinvolti nella rapina dell'ospedale San Marco: uno di loro lanciava droga e telefoni in carcere.

A Catania, la Polizia ha arrestato cinque persone nell’ambito delle indagini su una rapina avvenuta il 6 giugno 2022 nel parcheggio dell’ospedale San Marco.

Gli arrestati sono un 43enne, un 53enne, due 59enni e un 66enne. Le accuse comprendono rapina aggravata, furti in abitazione e autovetture, e spaccio di stupefacenti destinati a un detenuto nella casa circondariale di piazza Lanza.

L’indagine, condotta dalla Squadra mobile della Questura e coordinata dalla Procura, ha rivelato il coinvolgimento degli indagati in vari crimini predatori. In particolare, la Polizia ha chiarito il ruolo dei cinque arrestati nella rapina all’ospedale San Marco, eseguita da tre di loro, uno armato di pistola, a bordo di due scooter. È stato identificato anche un complice che attendeva l’arrivo della vittima e un basista, il 43enne. Il bottino fu di 2.165 euro.

Durante le indagini, è stato ripreso il 53enne mentre lanciava marijuana, hashish e telefonini all’interno della casa circondariale di piazza Lanza per un detenuto. A conferma delle indagini, il 6 settembre 2022, la Polizia ha arrestato il 43enne trovando due pistole e due mitragliatrici nel suo deposito. Il gip ha accolto la richiesta della Procura, disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati, che sono stati trasferiti nella casa circondariale di piazza Lanza.