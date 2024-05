Scontro tra auto e camion sulla Siracusa-Catania: automobilista scappa a piedi

Un incidente si è verificato sulla Siracusa-Catania tra un auto e un camion: dopo l'impatto, l'automobilista è fuggito a piedi.

Un incidente stradale si è verificato sulla Siracusa-Catania, nel tratto autostradale vicino allo svincolo di Melilli in direzione Catania. L’impatto si sarebbe verificato tra un’auto e un camion, secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato data la chiusura del tratto stradale per consentire l’intervento dei soccorsi e la rimozione dei mezzi.

Entrambi i conducenti sarebbero rimasti feriti nell’incidente insieme a un anziano, passeggero dell’auto che sembrava inizialmente essere in gravi condizioni. Probabilmente, si trovava in uno stato di shock perché poco tempo dopo le sue condizioni sono sembrate migliori.

Il conducente dell’auto è invece fuggito a piedi, per cause da chiarire. L’uomo si è lanciato verso la zona di campagna lungo il tratto autostradale, per poi essere fermato dalla Polizia. Sono al vaglio le motivazioni della fuga dell’uomo.