Meteo Sicilia: caldo e piogge per un weekend di maggio che sa d’agosto

Meteo Sicilia: primavera o estate? L'instabile meteo di questo weekend farà dubitare d'essere in primavera anticipando i temporali estivi.

Meteo Sicilia: l’estate è alle porte e non tarda a farsi sentire, ma se il dominio dell’anticiclone comporta bel tempo e temperature alte per tutta la regione, rovesci e temporali saranno l’eccezione alle regole di questo weekend.

Meteo Sicilia: venerdì 17 maggio

La giornata sarà contraddistinta da un generale bel tempo: sole splendente o cielo poco nuvoloso su tutta l’Isola, temperature in rialzo con massime fino a 35°C. Le città più calde Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Catania con temperature sopra i trenta gradi. In rialzo anche le minime, che solo in provincia di Enna scenderanno sotto i 15°C.

Meteo Sicilia: sabato 18 e domenica 19

Sabato le temperature si manterranno stabili sulla stessa onda del venerdì, ma la pressione in calo comporterà un graduale peggioramento delle condizioni climatiche. Dal settore occidentale infatti rovesci temporaleschi si estenderanno a macchia d’olio sul il territorio, tutte le provincie saranno coinvolte eccetto il siracusano, dove la probabilità di precipitazione è solo del 10%. La quiete dopo la tempesta sarà una quiete molto calda, domenica il rischio di pioggia diminuirà notevolmente a eccezione del palermitano: nuovamente sole splendente o nubi sparse. Temperature massime medie superiori ai 30°C e minime intorno ai 20°C.

Meteo Sicilia: il punto su Catania

Oggi Catania si sveglia con temperature molto calde e un cielo poco nuvoloso destinato, però, a schiarirsi nel primo pomeriggio con un conseguente rialzo delle temperature che toccheranno i 32 °C. La sera trascorrerà serena con temperature medie intorno ai 20 °C. Sabato, come anticipato, anche Catania non si sottrarrà dalle precipitazioni: la giornata trascorrerà tra modeste piogge (nel primo pomeriggio) e schiarite. Le temperature si manterranno tra i 31 e i 20 gradi. Il weekend si concluderà con un cielo coperto da nubi sparse e temperature lievemente in ribasso con una massima di 28 °C, ma senza rischi di precipitazioni.