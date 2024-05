Meteo Sicilia, è preallerta per rischio incendi: il bollettino

Meteo Sicilia, diramato bollettino per rischio incendi. Di seguito tutti i dettagli sull'avviso da parte della Protezione civile.

Meteo Sicilia: la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta per rischio incendi. Nel documento ufficiale è dichiarata la fase di preallerta, con evidenziazione in arancione delle zone omogenee, secondo le “Procedure Regionali di Gestione delle Allerte e delle Emergenze di Protezione Civile e di Diramazione Avvisi e Bollettini per il Rischio di incendi di Interfaccia – Anno 2008”.

Secondo il bollettino, le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sarebbero tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce, in tutto il territorio dell’Isola, che risulta dunque interamente colorata di arancione.

Le temperature, infatti, nonostante le nubi sparse in alcune città, saranno abbastanza alte, fino ad arrivare ad una massima di 30 gradi, nello specifico ad Agrigento e Ragusa.