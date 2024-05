Disabilità, in Sicilia 10 lidi senza barriere: 5 le strutture a Catania

Il progetto Tourability si amplia: selezionate 10 nuove strutture per un mare accessibile e sicuro per chi ha disabilità.

Il nuovo progetto di Tourability, che si prefissa di rendere il mare accessibile e un’estate senza barriere, coinvolgerà in Sicilia ben 10 spiagge. Infatti, parteciperanno all’iniziativa 5 lidi lungo la Plaia etnea e altri 5 nel litorale di Mondello, a Palermo. Il progetto, che viene finanziato dalla Regione Siciliana, attraverso un bando che ha permesso la selezione delle 10 strutture, garantisce diversi servizi alle persone con disabilità.

Non solo il parcheggio riservato e la possibilità di usufruire di servizi igienici attrezzati secondo norma per le persone con disabilità, ma anche nuove passerelle antiscivolo in legno di pino auto-clavato le carrozzine per accesso al mare “sand and street”, ombrelloni, sdraio funzionali kit di salvataggio necessari per rendere le giornate a mare non solo piacevoli e confortanti, ma anche sicure. I 5 lidi indicati alla Plaia di Catania sono: il lido America, la colonia Don Bosco, il lido le Palme, il lido Polifemo e il lido Sablè Sale.

Inoltre, come confermato da Francesco Cauchi, advisor del progetto Tourability, saranno attuati 30 tirocini per ragazzi disabili, una volta concluso il percorso formativo, nella stagione 2024 saranno impiegati negli stabilimenti balneari. “La selezione dei partecipanti ai tirocini – precisa Cauchi – sarà gestita dal C.P.I.A. Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Catania che grazie a un matching tra le specifiche esigenze delle location turistiche e i profili dei candidati, costruirà nuove opportunità di esperienza lavorativa per giovani persone con disabilità nei lidi beneficiari del Progetto”.