Bonus dipendenti pubblici sanità 2024: requisiti e dettagli

Bonus dipendenti pubblici sanità 2024: ecco tutti i dettagli ed i requisiti per accedere all'aumento lordo dello stipendio mensile.

Bonus dipendenti pubblici sanità 2024: L’ARAN ha confermato l’implementazione del “bonus dipendenti pubblici sanità 2024”. Questo bonus sarà finanziato con le risorse destinate al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Sanità per il periodo 2022-2024, ammontanti a 1 miliardo e 641 milioni di euro. Questo finanziamento permetterà un aumento medio dello stipendio mensile di circa 158 euro per i dipendenti del settore sanitario.

Bonus dipendenti pubblici sanità 2024: cos’è

Il bonus consiste in un aumento lordo di circa 158 euro mensili, garantito per 13 mensilità, destinato al personale del sistema sanitario pubblico. Il rinnovo del contratto collettivo nazionale è stato reso possibile grazie ai fondi stanziati dal Parlamento attraverso il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, che ha allocato 1 miliardo e 641 milioni di euro per il settore.

Grazie a questi fondi e alla contrattazione in corso, il bonus sarà presto disponibile. È rivolto a tutto il personale dipendente del sistema sanitario pubblico che soddisfa i requisiti stabiliti dal nuovo CCNL.

A chi spetta e di quanto aumenta lo stipendio

Il “bonus sanità 2024” comporta un aumento lordo del 6,32% dello stipendio mensile per i dipendenti del comparto sanitario pubblico e sarà destinato ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato nelle seguenti categorie:

Medici

Veterinari

Dirigenti sanitari

Infermieri

Personale di supporto

Operatori, assistenti, professionisti della salute e funzionari

Personale di elevata qualificazione

Personale socio sanitario, amministrativo, tecnico e professionale

Ricerca sanitaria e supporto alla ricerca

L’aumento sarà variabile in base al livello del dipendente e verrà definito nel dettaglio alla conclusione delle contrattazioni.

Bonus sanità 2024: come funziona

Il bonus sanità 2024 verrà erogato direttamente sullo stipendio dei dipendenti del sistema sanitario pubblico non appena il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sarà definitivo. Non sarà necessario fare domanda, poiché l’importo sarà automaticamente accreditato e riportato nel cedolino paga.

L’implementazione del bonus avverrà dopo l’approvazione finale del nuovo CCNL da parte dell’ARAN, dei Sindacati e del Consiglio dei Ministri. Il percorso verso l’approvazione è però ancora in corso.