Sicilia, prende una buca con lo scooter e scivola: morto 39enne

Un uomo di 39 anni è morto dopo aver perso il controllo del proprio scooter e aver sbattuto violentemente sull'asfalto.

Un nuovo incidente mortale si è verificato in Sicilia: a perdere la vita un uomo di 39 anni a Palermo. Il sinistro è avvenuto su viale Regione Siciliana in direzione Catania, nel tratto compreso tra il ponte di Bonagia e l’ex rotonda Oreto. L’uomo si trovava sul proprio scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull’asfalto.

L’impatto al suolo non ha lasciato scampo all’uomo e al loro arrivo, i soccorsi hanno tentato di rianimarlo senza poter fare altro per salvarlo. Presente sul posto anche la polizia municipale per effettuare i rilievi del caso e comprendere la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato autonomo. L’uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo per evitare una buca. In corso le indagini del caso.