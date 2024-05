Catania, trasportava hashish in barrette di cioccolato: arrestato un 20enne

Nuovo arresto a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratterebbe di un giovane 20enne messinese.

I Carabinieri di Catania hanno fermato, nei pressi di castello Ursino, un giovane a bordo di un’auto. Il ragazzo stava rovistando in un marsupio, appoggiato sul sedile passeggero. All’interno i carabinieri hanno trovato quelle che a primo impatto sembravano due semplici barrette di cioccolato. Peccato che non fosse proprio così. Il giovane stava infatti trasportando due pezzi di hashish, del peso di più di 100 grammi; li aveva compressi in modo tale che potessero entrare nell’incarto delle barrette.

Inoltre, sono state trovate due dosi di marijuana e una di hashish e nascosto nel vano per la ruota di scorta è stato anche trovato un bastone di alluminio lungo più di 50 cm. I carabinieri hanno subito arrestato il giovane messinese di 20 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.