Sfera Ebbasta a Catania: l’artista è in città per girare dei contenuti [FOTO]

Sfera Ebbasta si trova in questo momento a Catania. Di seguito alcune foto dell'artista nelle vie più caratteristiche della città.

Arrivato in Sicilia nelle ultime ore per girare dei contenuti, come testimoniato dalle storie IG, Sfera Ebbasta ne ha approfittato per una sosta in centro a Catania, acclamato dai fan a piazza Duomo.

L’artista si esibirà quest’anno in concerto solo in una città siciliana: Messina. Il live avrà luogo il 6 luglio, allo Stadio Franco Scoglio, per un tour prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live.

Di seguito alcune foto del cantante in giro per i luoghi più caratteristici di Catania, circondato dai fan catanesi che, vedendolo per strada, lo hanno subito riconosciuto.