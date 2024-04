Incidente in Sicilia, 3 feriti: il più grave trasferito in elisoccorso a Catania

Nuovo incidente in Sicilia: il bilancio è di tre feriti, dei quali uno è stato trasferito in elisoccorso a Catania in gravi condizioni.

Ancora un incidente sulle strade siciliane: questa volta a rimanere coinvolte nel sinistro sono state un’apecar e un’automobile. In particolare, l’incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Provinciale 19 Noto-Pachino, dove le due vetture si sono scontrate a un incrocio.

Ill bilancio del sinistro è di tre persone ferite: tra queste, si registra una persona in gravi condizioni. Infatti, per il ferito più grave è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Quest’ultimo, classe 1997, è stato trasferito a Catania mentre gli altri feriti sono stati condotti al pronto soccorso di Avola.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e comprendere la dinamica dell’incidente.