Concorsi Agenzia delle Entrate 2024: bandi per oltre 3700 posti

Concorsi Agenzia delle Entrate 2024: i nuovi bandi che verranno indetti sono finalizzati al reclutamento di 3720 profili.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2024: l’Ente bandirà nuovi concorsi pubblici nel 2024 per oltre 3700 assunzioni di personale. A prevederlo è il Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Agenzia delle Entrate 2024 – 2026 contenuto nel PIAO.

I nuovi bandi di concorso che verranno indetti dall’Agenzia delle Entrate sono finalizzati al reclutamento di 3720 profili suddivisi tra funzionari e dirigenti. Vediamo nel dettaglio tutti i concorsi Agenzia delle Entrate 2024 in arrivo.

Concorsi Agenzia delle Entrate: concorsi in arrivo

In base alla nuova programmazione delle assunzioni, l’Agenzia delle Entrate bandirà i seguenti concorsi pubblici:

concorso per 280 funzionari per le attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale;

per le attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale; concorso per 3170 funzionari per attività tributaria;

concorso per 20 funzionari da destinare alla Direzione Regionale della Valle d’Aosta;

concorso per 50 funzionari ICT ;

; concorso per 100 funzionari per logistica e approvvigionamento;

per logistica e approvvigionamento; concorso per 80 funzionari esperti in attività di selezione, formazione e valutazione (Risorse Umane);

esperti in attività di selezione, formazione e valutazione (Risorse Umane); concorso per 20 dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici di supporto alle attività istituzionali (cd. attività no-core).

In totale, dunque, sono 3720 i posti di lavoro da coprire tramite i nuovi bandi Agenzia delle Entrate in uscita nel 2024.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2024: profili ricercati

Le procedure concorsuali sono rivolte a laureati. Al momento non sono previsti bandi per diplomati tra quelli programmati dall’Agenzia delle Entrate per il 2024. Tra le lauree più richieste per partecipare ci sono:

Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio;

Laurea triennale di Ingegneria Civile e Ambientale;

Laurea triennale in Statistica ; Scienze matematiche (L-35);

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24); Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19); Sociologia (L-40)

Quando e dove saranno pubblicati i bandi

I bandi relativi ai prossimi concorsi saranno messi a disposizione non appena saranno pubblicati nella sezione dedicata ai concorsi aperti sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, e poi sulla piattaforma inPA, ovvero il nuovo portale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.