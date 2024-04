Concorsi Sicilia: ASP e Università cercano personale

Concorsi Sicilia: ecco i bandi pubblicati dalle aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Agrigento e dall'Università di Catania.

Concorsi Sicilia: le aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Agrigento e l’Università di Catania sono attualmente alla ricerca di personale. Di seguito tutti i dettagli più interessanti a riguardo.

Concorsi Sicilia: ASP di Siracusa

L’azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha recentemente bandito un concorso pubblico per la copertura di svariati posti vacanti della figura di dirigente medico, su varie discipline e con un contratto a tempo indeterminato, suddivisi in tale modo:

n° 1 posto di dirigente medico, disciplina Cardiologia ;

di dirigente medico, disciplina ; n° 4 posti di dirigente medico, disciplina Gastroenterologia ;

di dirigente medico, disciplina ; n° 2 posti per Malattie Infettive ;

per ; n° 15 posti per Medicina d’urgenza ;

per ; n° 1 posto per Medicina Interna ;

per ; n° 1 posto per Nefrologia ;

per ; n° 3 posti per Neonatologia ;

per ; n° 1 posto per Oncologia ;

per ; n° 3 posti per Pediatria ;

per ; n° 11 posti per Psichiatria ;

per ; n°1 posto per Ginecologia e Ostetricia;

Gli interessati possono consultare il bando concorsuale per verificare l’elenco completo di tutti i posti a disposizione sul sito web ufficiale dell’azienda sanitaria. Inoltre, è possibile inviare la propria domanda di partecipazione alle prove selettive entro e non oltre il 12 maggio 2024.

Lavoro Sicilia: ASP di Agrigento

Anche l’ASP della città di Agrigento ha pubblicato il bando di un prossimo concorso in agenda, per consentire la copertura di 8 posti in totale con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Le figure ricercate da tale bando concorsuale sono tutte di tipo dirigenziale, per il reparto medico di Neurologia. Chiunque fosse interessato potrà presentare domanda di partecipazione entro il prossimo 5 maggio. Per qualsiasi altra informazione o per la consultazione del testo integrale del bando, è possibile accedere alla sezione “Concorsi ed esami” del sito web ufficiale dell’azienda sanitaria.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

L’Università degli Studi di Catania ha indetto quindici selezioni pubbliche per la stipulazione di altrettanti contratti di lavoro triennali, a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 9 maggio 2024. Le posizioni lavorative, così suddivise, interessano più dipartimenti:

Agricoltura, alimentazione e ambiente;

Chirurgia generale e specialità chirurgiche;

Economia e Impresa;

Fisica e Astronomia (Ettore Majorana);

Ingegneria Civile e Architettura;

Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica;

Matematica e Informatica;

Scienze Biomediche e Biotecnologiche;

Scienze Chimiche;

Scienze della Formazione;

Scienze Politiche e Sociali;

Si consiglia la visione del testo completo del bando, il cui allegato riporta più nello specifico il settore concorsuale di interesse, i requisiti richiesti e il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare, a propria scelta.