UNICT – Dibattito sul progetto passante ferroviario di Catania al Di3A: quando

Nuovo incontro sulla riqualifica delle aree dismesse produttive, di servizio e ferroviarie siciliane. Dove e quando si svolgerà.

Giovedì 18 aprile alle 16, nell’aula H del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – Di3A (Via Santa Sofia 100, Catania), si terrà il seminario intitolato “Il dibattito pubblico nella realizzazione delle Grandi Opere. Il passante ferroviario di Catania: stato del progetto e attese“. Il seminario è organizzato per gli studenti del corso di laurea in Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio ma aperto anche ai cittadini.

Durante l’incontro si discuterà delle grandi aree dismesse produttive, di servizio e ferroviarie che ad oggi rappresentano un tema cruciale nella pianificazione urbana contemporanea. La discussione verterà principalmente su Catania e sulle sue grandi aree da valorizzare. L’incontro rappresenterà una grande opportunità per ascoltare testimonianze dirette e acquisire una comprensione delle dinamiche e delle procedure amministrative relative alla realizzazione di grandi progetti urbanistici.

Ad intervenire durante la presentazione del progetto e nel successivo dibattito sarà Mario D’Amico (direttore del Di3A), Alessandro D’Emilio (presidente del corso di laurea L-21) e Salvatore Leocata (già dirigente della Rete Ferroviaria Italiana – RFI), arricchisce il dibattito e fornisce una visione diretta sullo stato attuale del progetto di riqualificazione. Non mancheranno figure come Teresa Graziano, Francesco Martinico e Maurizio Spina, docenti del corso L-21 che offriranno loro prospettive accademiche e professionali. L’intervento conclusivo verrà affidato a Paolo La Greca (vicesindaco e assessore all’Urbanistica di Catania), sarà fondamentale per comprendere le politiche urbane locali e le strategie di sviluppo previste per la città.