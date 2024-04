Meteo Sicilia, l’estate in anticipo: picchi fino a 30 gradi nell’Isola

Meteo Sicilia: l'anticiclone Narciso porta il bel tempo sull'isola. Temperature massime fino a 29 gradi, sole splendente e cielo terso.

Meteo Sicilia: prime avvisaglie estive in arrivo sull’isola sabato e domenica. Cielo terso venerdì, sabato e domenica con picchi fino a 29 gradi.

Meteo Sicilia: venerdì 5

L’anticiclone africano Narciso porterà un sole splendente su tutta l’isola senza alcuna traccia di nuvole. L’anticiclone si riferisce ad una particolare condizione di alta pressione che porta un tempo stabile. Ha una forma circolare o ellittica all’interno della quale l’aria fredda scende nell’atmosfera e si riscalda, impedendo la formazione di nubi.

In presenza di un anticiclone le temperature sono stabili e il cielo è terso e soleggiato. Le precipitazioni, a causa dell’aria calda, sono rare e quasi del tutto assenti. Infatti, in Sicilia le temperature arriveranno a toccare i 27 gradi a Siracusa mentre a Catania si fermeranno ai 25. Venti moderati su tutta l’isola senza particolari rinforzi lasceranno i mari tranquilli: calmo il canale di Sicilia e poco mosso sia il mare Ionio sia il mar Tirreno.

Meteo Sicilia: sabato 6

Anche giorno 6 i cieli della regione saranno dominati dall’anticiclone Narciso portando ad un generale miglioramento rispetto alle condizione di venerdì. Temperature massime e minime stabili e venti moderati. In particolare, la temperature massime saranno superiori a 23 gradi ovunque, con picchi di 27 gradi a Siracusa e Ragusa. Canale di Sicilia, mare Ionio e mar Tirreno calmi o poco mossi per tutta la giornata.

Domenica 7 aprile

Situazione analoga a venerdì e sabato salvo un leggero aumento delle temperature. Prosegue l’anticipo d’estate in Sicilia, dato che per la giornata di domenica si prevedono 29 gradi di massima a Siracusa e 27 a Catania. Venti in lieve rinforzo rispetto a sabato. Mari calmi o poco mossi per tutta la giornata.