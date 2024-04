Catania, numerose sanzioni nel mese di marzo: nel mirino le baby gang

Il Questore di Catania, a marzo, ha adottato 45 provvedimenti al fine di prevenire reati come violenza di genere, criminalità diffusa e spaccio di stupefacenti.

La Divisione Anticrimine ha emesso 20 avvisi orali nei confronti di coloro che detenevano sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento ha inoltre coinvolto persone arrestate o denunciate per crimini di varia natura, come furto aggravato o detenzione illegale di arma e molto altro.

14 D.A.Cur. sono stati invece emessi nei confronti dei parcheggiatori abusivi e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di istituti scolastici. Due giovani, con precedenti penali, sono stati colti in flagranza di reato per detenzione e spaccio nelle vicinanze del liceo Lombardo Radice.

Per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, sono stati adottati 3 D.A.Spo in occasione della partite Catania-Monterosi e Acireale-S.A di Militello. Il Questore ha anche rilasciato 6 provvedimenti di Foglio di Via con Divieto di Ritorno affinchè le persone coinvolte abbandonassero il luogo in cui avevano commesso reati.

Infine è stato applicata la misura del Codice Rosso con Divieto di Avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico a soggetti accusati di tentato omicidio, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Due soggetti, sospettati di associazione di tipo mafioso, sono finiti sotto Sorveglianza Speciale. Altri tre soggetti, accusati di rapina ed evasione dagli arresti domiciliari, sono stati sottoposti all’applicazione della misura di Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno.