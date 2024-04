Concorso Agenzia delle Entrate: 50 posti a tempo indeterminato

Nuovo concorso per le agenzia delle entrate. Si cercano 50 figure da inserire a tempo indeterminato. Ecco i requisiti e le scadenze.

Concorso Agenzia delle Entrate: nuovo bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone nel ruolo di funzionari, famiglia professionale ICT. La selezione riguarda 25 posti di lavoro come Data analyst e 25 posti come Funzionario ICT, addetto alle infrastrutture e alla sicurezza informatica dell’Agenzia delle Entrate.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: come presentare domanda

Le candidature sono già aperte ed è possibile presentare domanda entro il 24 aprile 2024. Per presentare domanda per il concorso in Agenzia delle Entrate 2024 è necessario compilare il format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile al suo indirizzo internet previa registrazione sullo stesso Portale con le identità digitali SPID, CIE, CNS oppure eIDAS.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: i requisiti

Il bando per il concorso agenzai delle entrate 2024 prevede che i nuovi assunti abbiano già conseguito una laurea triennale in una delle seguenti discipline: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35).

Oppure possedere un diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica; oppure una laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: le mansioni

Per entrambe le categorie il lavoro richiesto è legato alla gestione, allo sviluppo e al controllo del sistema informatico dell’agenzia. I nuovi assunti dovranno programmare dei nuovi piani per lo sviluppo e il monitoraggio del sistema informatico dell’agenzia. Inoltre dovranno definire i piani di sviluppo tecnologico, supportare le strutture competenti nell’individuazione delle esigenze di automazione, effettuare analisi di natura tecnologica, fornendo assistenza tecnica in fase di realizzazione delle procedure.

Coloro che vinceranno il concorso dell’agenzia delle entrate 2024 dovranno occuparsi di risolvere le problematiche legate alla sicurezza, all’analisi dei dati e alla cooperazione informatica, assicurando allo stesso tempo il monitoraggio dei contratti ICT, verificando anche il rispetto dei livelli di servizio.

Le prove

Per superare il concorso agenzia delle entrate 2024, e quindi poter ricoprire il ruolo di data analyst sarà necessario superare una prova scritta e una orale. Le materie d’esame sono le seguenti:

Architetture e utilizzo di strumenti di advanced analytics/big data , DBMS e loro utilizzo;

, DBMS e loro utilizzo; Tecnologie NoSQL;

Linguaggi SQL R Python;

Qualità dei dati e relativi standard;

Architetture per la gestione dei dati e per l’erogazione dei servizi;

Tecniche e metodologie di gestione dei progetti;

Disegno e gestione dei processi;

Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software.

Per la figura di funzionario Ict le materie d’esame sono: