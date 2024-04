Assunzioni SAC, 100 nuovi posti per GPG: i dettagli

Nuove assunzioni per la SAC, Società Aereoporto Catania, la quale ha avviatu una selelzione per assumere 100 guardie giurate.

La SAC, ha avviato una procedura di assunzione per inserire nel loro organico 100 nuove risorse con mansioni di guardie particolari giurate (GPG). L’opportunità riguarda nel particolare l’aeroporto di Comiso (Ragusa) ed è aperta a tutti i diplomati. Per candidarsi c’è tempo fino, e non oltre, il 12 aprile 2024.

Assunzioni SAC: in cosa consiste

La selezione è volta, come abbiamo detto in apertura, a assumere 100 guardie giurate, le quali lavoreranno solo nella struttura aereoportuale di Comiso. Stando al regolamento la SAC potrà attingere dal bacino dei selezionati per la durata di un triennio, termine prorogabile a discrezioni dell’amministrativo per ulteriori due anni.

Assunzioni SAC: Requisiti richiesti

Per partecipare alla selezioni sono richiesti i seguenti requisiti:

avere la maggiore età;

avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell Unione Europea;

godere dei diritti civili e politici;

sussistenza dei requisiti personali e professionali di cui all’allegato B, Decreto Ministeriale n. 85 del 29.1.1999, nonché idoneità alla mansione da accertare mediante visita di idoneità preassuntiva ex d. lgs. 81/2008 (verrà accertata da S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. prima dell’assunzione);

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

buona padronanza con il computer;

Una conoscenza base, almeno livello A2 , della lingua inglese, certificata da enti ufficiali;

, della lingua inglese, certificata da enti ufficiali; patente di guida B in corso di validità;

non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali con tesserino di ingersso Aereoportuale secondo quanto previsto dalla normativa.

Come si svolgerà la selezione e le mansioni della guardia giurata

I partercipanti alla selezione, i quali supereranno la fase iniziale di screening delle candidature saranno ammessi alla seconda fase della selezione. Nella seconda fase è prevista una prova scritta, massimo 50 punti, che volgerà sull’accertamento delle competenze in; elementi psico-attitudinali generali, consocenza della lingua inglese e conoscenze e competenza tecniche specifiche.

Nel concreto chi passerà la selezione si occuperà di;

Controllo dei passeggeri in partenza e in transito e dei relativi bagagli a mano;

Verifica dei bagagli, delle merci e dei plichi da stiva;

Vigilanza e scorta all’interno del sedime aereoportuale;

servizi collaterali necessari a garantire il corretto, ordinato e sicuro flusso di passeggeri.

Per candidarsi, bisogana presentare domanda entro le ore 12 del 12 aprile 2024, attraverso canditura sul sito, compilando un modulo online. É richiesto un versamento di 10 euro di contributi per presentare domanda, insieme alla certificazione di lingua inglese.