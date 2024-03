Catania è tra le mete più scelte per Pasqua: i dati e la classifica

I dati di queste festività pasquali dicono che Catania risulta essere tra le mete più scelte. Ecco i dati più nel dettaglio.

Le festività pasquali sono ormai entrate nel vivo e sono molti gli italiani hanno deciso di trascorrerle in trasferta nel Paese stesso oppure optando per destinazioni estere. Secondo i dati registrati sul sito Jetcost, il quale mette a confronto, in base alla destinazione scelta, i prezzi offerti dalle varie compagnie aeree, Catania risulta essere tra le mete più scelte. Il capoluogo etneo si trova, infatti, in ottima compagnia, con diverse località estere molto gettonate. Ma su cosa si basano i dati prelevati da Jetcost? E quali sono le altre città, insieme a Catania, che compongono questa classifica? Di seguito, un’ analisi più dettagliata.

Mete più scelte a Pasqua: i criteri

Jetcost ha rilevato un importante aumento delle ricerche dei voli, con il 13% in più rispetto alle festività pasquali del 2023. Stesso discorso vale per la domanda agli alberghi con un incremento del 16% rispetto alla Pasqua precedente.

Grazie anche al clima primaverile in Italia, le numerose scelte hanno fatto sì che il Bel Paese diventasse il secondo più ricercato su Jetcost. Il sito analizza sistematicamente le ricerche che vengono effettuate. Data l’affidabilità dei dati, essendo che non si tratta di sondaggi ma di reali ricerche degli utenti, è stato possibile stilare delle classifiche con le destinazioni più scelte per questa Pasqua.

Mete più scelte a Pasqua: dove si piazza Catania

Come già anticipato, in questa classifica figura anche il capoluogo etneo, tra le prime destinazioni italiane scelte da stranieri e non. Nella graduatoria delle capitali e delle città principali dei paesi europei, al primo posto c’è la capitale francese Parigi, seguita da Amsterdam, Barcellona e Londra. Al quinto posto, invece, la prima italiana che risulta essere Napoli, ed ecco che in sesta posizione arriva Catania.

Andando più nel dettaglio, per i turisti tedeschi Catania è la terza città più ricercata, la quinta per gli olandesi, la sesta per i francesi, la nona per gli spagnoli e la decima per i portoghesi.

Mete più scelte a Pasqua: i dati per Palermo

Sicilia che, dunque, si mantiene in posizioni alte per quanto riguarda le preferenze dei turisti. Segue Catania il capoluogo siciliano dell’Isola, Palermo, altra scelta ambita. Per i tedeschi, si tratta della settima scelta, così come per i francesi. Gli spagnoli, invece, la piazzano all’ottavo posto insieme ai vicini portoghesi. Per gli olandesi è la decima scelta e per i britannici la dodicesima.

Nella graduatoria delle capitali e le città principali dei paesi europei scelti come destinazioni più desiderate, il capoluogo siciliano si trova al quattordicesimo posto.

Mete più scelte a Pasqua: le altre italiane

Insieme a Napoli, Catania e Palermo, nella classifica che comprende le capitali e le principali città dei paesi europei le altre italiane sono Milano e Roma al settimo e all’ottavo posto, e altre tre città del Paese che chiudono la top 25, che sono, in ordine, Torino, Firenze e Bari.

Traffico da bollino rosso in Sicilia

Per ovvi motivi legati alle assenze degli scali aeroportuali, non figurano altre località siciliane in queste classifiche. Tuttavia, i dati sul traffico previsti di Anas parlano chiaro. In Sicilia sarà bollino rosso, con una stima di circa 4 milioni di persone. Pertanto, sono state intensificate le attività di controllo con numerosi pattugliamenti nelle principali arterie stradali che saranno più interessate al flusso di traffico.