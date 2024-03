65enne violentato e filmato più volte: arrestata coppia di siciliani

Uomo di sessantacinque anni costretto a subire abusi sessuali da parte di una coppia di Caltanissetta. Denunciati e arrestati.

Arrestata a Cogne, piccolo paese in provincia di Aosta, una coppia di Caltanissetta. I due sono stati portati nel carcere di Brissogne dai carabinieri, con l’accusa di violenza sessuale in concorso. Infatti, sono stati accusati di aver violentato più volte un uomo di sessantacinque anni, riprendendo le scene di violenza perpetrate e minacciando di diffondere i filmati in rete.

In base alla ricostruzione, la coppia, di 57 anni lui e di 64 lei, aveva preso in affitto nel giugno scorso, uno degli appartamenti di proprietà della vittima. I due avrebbero iniziato stringendo un rapporto amichevole con l’uomo, una persona dal carattere semplice e genuino, ma in seguito è cominciato un vero e proprio incubo.

L’uomo sarebbe stato costretto a subire almeno una decina di episodi tra violenze e abusi sessuali, addirittura, come testimoniato da alcune immagini nei video girati. Delle volte, l’uomo sarebbe anche svenuto, implorando la coppia di smettere, dicendo di avere problematiche di salute. Inoltre, i due non avevano alcuna intenzione di lasciare l’appartamento, anzi, dopo qualche tempo decisero di occuparlo.

La minaccia era sempre la solita, cioè condividere e far circolare le immagini degli abusi. La vittima, ormai terrorizzata, aveva addirittura cambiato le sue abitudini di vita quotidiana, per evitare di incontrarli. In seguito, essendosi presentato dai carabinieri a sporgere denuncia, i due coniugi sono stati subito arrestati e messi in carcere.

I Militari dell’Arma infatti, hanno riscontrato le continue violenze e gli atti di abuso, che il sessantacinquenne era costretto costantemente a subire, attraverso i filmati stessi.