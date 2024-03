Angelina Mango in concerto in Sicilia: la data

La vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo fa tappa in Sicilia per un concerto: ecco la data e il luogo dell'evento.

Tra i cantanti che si esibiranno quest’anno in Sicilia, arriva l’ufficialità anche della vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Infatti, Angelina Mango sarà ospite di un festival musicale in Sicilia e si esibirà per il pubblico dell’Isola. A renderlo noto è PuntoeaCapo Concerti, tramite un post sui propri profili social.

La data del concerto, unica tappa in Sicilia, è prevista per il 2 agosto 2024. In particolare, Angelina Mango si esibirà alla seconda edizione del Piccolo Festival, organizzato al Piccolo Parco Urbano di Bagheria, a Palermo.

Insieme ad Angelina Mango saranno previsti tanti altri ospiti. Tra questi, è già stata annunciata la partecipazione di altri partecipanti al Festival di Sanremo 2024. Infatti, anche i BNKR44 si esibiranno a Bagheria. Per conoscere i prossimi ospiti, sarà necessario attendere le comunicazioni. I biglietti sono già disponibili sui circuiti abilitati.