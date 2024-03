Catania, da Zō parte il tour nazionale nei club di Anna Castiglia: la data

Il 4 aprile Zō Centro culture contemporanee di Catania ospita la cantautrice etnea che parte dalla sua città per il tour nei club.

Arriva il tour nazionale della cantautrice Anna Castiglia. L’ultima volta che ha cantato nella sua città è stato in piazza Duomo a Capodanno, esibendosi prima di Mario Biondi e Tananai.

Catania sarà per la cantautrice Anna Castiglia la città dalla quale partirà il tour italiano nei club a fianco della sua band. Il concerto avrà luogo giovedì 4 aprile, alle ore 21, da Zo Centro culture contemporanee di Catania.

Si tratta della prima data di un tour nazionale di sette date che toccherà, in Sicilia, anche il Mind House di Palermo il 5 aprile, e il Retronouveau di Messina il 6 aprile.

Un’occasione per condividere con il pubblico i suoi lavori inediti, brani che andranno poi a comporre la tracklist di quello che sarà il primo album della cantautrice catanese. Sarà un modo di far vivere le canzoni ancor prima della pubblicazione, un laboratorio musicale a scena aperta, dove il pubblico dei concerti è non solo spettatore, ma anche parte della nascita e della costruzione di un album.

La cantautrice ha così commentato sui social l’inizio del suo imminente tour:

«Da quando ho scoperto di essere un autunno “deep” mi vesto da autunno. Ma vi assicuro che il tour che sta per iniziare sarà assolutamente primaverile. Porteremo in giro fiori e frutti maturati in questi mesi di prove che la maggior parte di voi non ha mai assaggiato, non essendoci ancora un album fuori. Dunque sarà un concerto abbastanza inedito».

Classe 1998, Anna Castiglia è una cantautrice come non se ne incontrano più facilmente, la sua figura sul palco diventa un tutt’uno con il suo strumento, ossia la sua chitarra. Lo scorso anno ha aperto alcune delle date del tour teatrale di Max Gazzè, conclusosi a dicembre.

Dopo aver pubblicato cinque singoli da indipendente, l’artista catanese non vede l’ora di proseguire nel suo

percorso musicale cominciato diversi anni fa e che l’ha vista formarsi tra Torino e Milano.

La cantautrice ha già suonato al Reset festival; alle OGR di Torino; ha vinto il premio Nuovoimaie al CPM di Milano realizzando un tour in tutta Italia; aperto i concerti di Manuel Agnelli, Tre Allegri Ragazzi Morti; suonato in finale al Premio Lunezia 2022; partecipato alla prima puntata del programma Rai StraMorgan con Morgan e Pino Strabioli. Infine, ha anche preso parte a X Factor 2023.

I biglietti del concerto avranno un costo di 10 euro e la prevendite saranno disponibili on line sul sito di DICE.