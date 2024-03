UNICT – Al via l’Etniade: quando e dove sarà la nuova edizione

Via alla 31esima edizione dell'Etniade: Unict si prepara ad accogliere i 386 studenti che gareggeranno per le loro scuole.

Giovani talenti matematici in pista per la nuova edizione dell’Etniade, la tradizionale gara per studenti dei bienni delle scuole secondarie superiori statali della Sicilia che quest’anno si terrà nella sede del dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania lunedì prossimo, 25 marzo, a partire dalle 16.

Ben 386 alunni provenienti dalle classi dei primi due anni licei e istituti dell’Isola si contenderanno il podio della manifestazione, curata dal Nucleo di ricerca e sperimentazione didattica del Dmi, e nata oltre trent’anni fa, nel 1992, con l’obiettivo di promuovere la matematica in una visione viva e attraente, offrendo agli studenti la possibilità di misurare le proprie capacità inventive nella risoluzione di problemi matematici e di cimentarsi in una sana competizione “sportiva”.

Scuole e studenti in gara

I 386 concorrenti di quest’anno provengono dalle scuole:

“Archimede” e “Galileo Ferraris” di Acireale,

“Verga” di Adrano,

“Majorana-Arcoleo” di Caltagirone,

“R. Settimo” di Caltanissetta,

“Boggio Lera”, “Convitto Cutelli”, “Ferrarin”, “Galileo Galilei”, “Gemmellaro”, “Principe Umberto” e “Vaccarini” di Catania,

“Farinato” di Enna,

“Falcone” di Barrafranca,

“Leonardo Da Vinci” di Floridia,

“Michele Amari” e “Leonardo” di Giarre, “Curcio” di Ispica,

“Marchesi” di Mascalucia,

“Galilei-Campailla” di Modica,

“Fermi” di Paternò,

“Majorana-Cascino” di Piazza Armerina,

“Majorana” di Scordia,

“Majorana” di San Giovanni La Punta,

“Corbino” di Siracusa,

“Megara” di Augusta.

Quesiti e graduatoria

La prova consiste nello svolgimento di dieci quesiti di diversa difficoltà e argomento, su temi di matematica elementare, con due ore di tempo a disposizione e nessun tipo di ausilio informatico. Al termine della gara verranno compilate due graduatorie, una relativa ai singoli studenti partecipanti e una relativa alle scuole, derivante dalla somma dei punteggi dei primi quattro componenti di ciascuna rappresentativa. La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di maggio. In tale occasione verranno assegnati i riconoscimenti alle scuole e agli studenti che si saranno particolarmente distinti.

L’iniziativa sarà interamente gestita con il coordinamento della prof.ssa Maria Flavia Mammana e la collaborazione dei docenti e ricercatori Daniela Ferrarello, Angela Inturri, Domenica Margarone, Mario Pennisi, Francesco Dipietro, Giovanni Interdonato, Salvatore Messina, Salvatore Pluchino, Eugenia Taranto, Fabio Brunelli, Giovanni Micale, Ugo Rinaldi, Valeria Pennisi. Tra i partner dell’ateneo, del dipartimento e della Scuola Superiore di Catania, che promuovono l’evento, ci sono anche STMicroelectronics, l’Unione Matematica Italiana, l’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (Anp), il Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” di Catania, l’associazione culturale Zina Bianca Distefano e alcune aziende: Delta Technology, Casio e Ceramiche De Simone, DBLex, Cioccolato di Modica IGP.