UNICT – Torna “Unistem Day”: convegni dedicati alle cellule staminali

"Unistem Day" torna per l'edizione 2024. Di seguito tutti i dettagli sull'evento di divulgazione scientifica.

Venerdì 22 marzo, a partire dalle 9:00, nella sede del Polo Bioscientifico del dipartimento di Agraria Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania (via Santa Sofia 100), si svolgerà la sedicesima edizione di “UniStem Day 2024 – Conoscere e innovare: l’infinito viaggio della ricerca scientifica”, la giornata europea di divulgazione della ricerca sulle cellule staminali dedicata agli studenti delle scuole superiori.

L’evento

L’evento, coordinato dall’Università di Milano, e in particolare dal team guidato dalla senatrice a vita Elena Cattaneo, vedrà impegnate anche quest’anno contestualmente numerose università del Vecchio Continente (quasi un centinaio tra università e istituti di ricerca) e alcune perfino dall’Australia, in uno straordinario sforzo di promozione e di diffusione della ricerca scientifica, finalizzato a una corretta informazione per gli studenti. L’obiettivo principale è quello di promuovere la scienza con particolare riferimento alla ricerca sulle cellule staminali e ad altri temi della ricerca biologica e biomedica, rilevanti nell’attualità della società italiana di inizio millennio.

Quest’anno l’Università di Catania ha deciso di dedicare l’evento alle staminali embrionali e alle tecniche innovative nell’ambito della procreazione medicalmente assistita. Sono passati infatti vent’anni dall’approvazione della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”.

L’evento, finanziato dal PLS di Biologia e Biotecnologie, coordinato a livello nazionale dalla prof.ssa Maria Violetta Brundo, è stato organizzato dall’Ufficio Orientamento d’Ateneo (Area per la Comunicazione), in collaborazione con i docenti Daniele Condorelli e Bianca Maria Lombardo.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Chi interverrà

Interverranno la prorettrice Francesca Longo, il dott. Antonino Guglielmino e la dottoressa Sandrine Chamayou, entrambi del Centro HERA – U.M.R. di Catania, la prof.ssa Irene De Guidi, docente dell’Institut Agro di Montpellier, l’allieva della Scuola Superiore di Catania Lucia Di Pietro, la dottoressa di ricerca in Biotecnologie Virginia di Bella. La giornata si concluderà con un quiz sulle staminali embrionali e con la consegna del premio alla scuola vincitrice, che potrà servire ad arricchire la dotazione del proprio laboratorio didattico.