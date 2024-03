Assunzioni Rai: figure e requisiti richiesti

Nuove assunzioni alla Rai per i 2024. Ecco le posizioni aperte, i requisiti richiesti e per quali città si cerca personale.

Nuove opportunità presso la Rai, attualmente l’azienda è alla ricerca di arredatori. Il personale che verrà assunto sarà distribuito presso le sedi italiane di Roma, Milano, Napoli e Torino. Di seguito tutte le informazioni essenziale per candidarsi. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 21 marzo 2024.

Assunzioni Rai: le sedi

La Rai Radiotelevisione Italiana Spa ha aperto le candidature con un contratto di apprendistato professionalizzante 9 arredatori, da inserire nelle sue sedi italiane. Ecco le città:

n. 5 risorse per la sede di Roma;

n. 2 risorse per la sede di Milano;

n. 1 risorsa per la sede di Napoli;

n. 1 risorsa per la sede di Torino.

Durante la candidatura, si dovrà specificare per quale sede di lavoro si è interessati. Si ricorda che non è ammessa più di una candidatura.

Lavoro Rai: la posizione

In base a quanto viene indicato all’interno dell’avviso di selezione, l’arredatore Rai avrà le seguenti mansioni:

collaborerà con lo scenografo all’ideazione dell’arredamento della scena, rispettando la coerenza della scenografia e nei limiti del budget assegnato;

all’ideazione dell’arredamento della scena, rispettando la coerenza della scenografia e nei limiti del budget assegnato; metterà a disposizione i vari arredi e oggetti, occupandosi di reperirli presso i depositi aziendali e/o all’esterno, di ritirarli/ riconsegnarli, di farli realizzare e curarne infine la sistemazione sulla scena.

Assunzioni Rai: i requisiti richiesti

Al bando potranno aderire tutti i cittadini italiani, dell’Unione Europea e di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. I requisiti richiesti sono i seguenti:

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado;

patente di guida automobilistica cat. “B”.

Chiunque vorrà candidarsi dovrà superare tre prove. Durante la prima fase verrà fatta una cernita dei titoli inseriti nel proprio curriculum. Infatti, durante la compilazione del form online, il candidato dovrà inserire tutti i titoli da lui in possesso. Successivamente vi sarà una prima fase preselettiva, una prova scritta da remoto e a risposte multiple. In ultima fase, e in presenza, vi sarà un colloquio conoscitivo-motivazione.

Al termine di ogni procedura selettiva verrà compilata una graduatoria per ogni sede di lavoro. Il candidato dovrà superare un minimo di 30/50 punti durante la seconda prova. Solo con questo punteggio si potrà accedere al colloquio finale. Inoltre le graduatorie saranno valide per 36 mesi dalla data di pubblicazione.

Coloro che verranno assunti potranno godere di un contratto di apprendistato professionalizzante (della durata di 36 mesi), ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Arredatore. La retribuzione annua lorda di ingresso prevista ammonta a circa € 23.200 e, allo scadere dei 36 mesi, raggiungerà la cifra lorda minima di circa € 26.400.

Come presentare domanda

La domanda per candidarsi ai posti di lavoro in RAI come arredatori dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del 21 marzo 2024. Di seguito come presentare domanda:

registrarsi al sito RAI Lavora con noi

adesione all’iniziativa cliccando su “Arredatori 2024”;

compilare tutti i campi presenti nel form online;

confermare l’adesione all’iniziativa;

verifica della ricezione di un messaggio di posta elettronica, generato in modo automatico, a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

Si dovrà allegare alla domanda: