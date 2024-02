Annunciati lavori sulla A18: giorni e orari delle chiusure stradali

Il Cas ha annunciato dei lavori sull'autostrada A18 Catania-Messina: ecco i tratti interessati, i giorni e gli orari degli interventi.

Autostrade Siciliane ha reso noto che l’A18 Catania – Messina sarà presto interessata da lavori che comporteranno delle chiusure. Nello specifico, gli interventi che saranno effettuati sull’autostrada Catania – Messina saranno principalmente due.

Nel primo caso si tratta di lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione per lo svincolo di Messina Sud Tremestieri. Per quest’intervento, sarà necessario chiudere la rampa di uscita dello svincolo dalle ore 06:00 del 12 febbraio alle ore 20:00 del 16 febbraio. La chiusura riguarderà i veicoli in transito in direzione Catania.

Per quanto riguarda il secondo intervento, si tratta della chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Taormina, al km 36+100. In questo caso, la chiusura sarà operativa a partire dalle ore 09:00 e fino alle 18:00 del 13 febbraio per i veicoli provenienti da Catania. Mentre la chiusura inizierà dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per quelli provenienti da Messina. Questo secondo intervento è necessario per consentire la progressione dei lavori per la realizzazione degli impianti di pannelli a messaggio variabile.