Catania, “Natale e Scherma sotto i portici”: sport e solidarietà in città

Catania promuove lo sport e la solidarietà con "Natale e Scherma sotto i portici", evento che vede protagonisti gli schermitori di Catania Fencing Club che si sfideranno lungo i portici di via D’Annunzio, ma anche i cittadini.

Uno spettacolo che porta lo sport in città e tra la gente per avvicinare i più al mondo della scherma, una disciplina olimpica considerata ancora oggi poco accessibile e meno diffusa tra i giovani. Sarà possibile sperimentare in prima persona questa pratica sportiva, mettendosi alla prova nel tirare di scherma, con la guida di professionisti.

Ospite d’onore dell’evento l’azzurro Gianpaolo Buzzacchino, catanese, classe ’99 , fiore all’occhiello della squadra azzurra di Coppa del Mondo di Spada. Argento a squadre agli Europei 2018; argento individuale ai Mondiali cadetti 2016, argento a squadre agli Europei juniores 2019 e nello stesso anno bronzo individuale ai Mondiali juniors. Nel 202o, a Doha, ha conseguito il 6° posto. Il giovane talento si avvicina sempre più al podio.

Lo spettacolo supporta inoltre attivata la raccolta fondi legata all’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”, promossa dalla Croce Rossa di Catania in sostegno delle persone più fragili, affinché anche loro possano trascorrere in compagnia la vigilia di Natale, presso l’Oratorio San Filippo Neri di via Teatro Greco dove sarà organizzata una cena sociale.