Concorso scuola 2023: requisiti e come fare domanda

Sono stati pubblicati i bandi per il concorso scuola 2023, posti per oltre 30.000 studenti: ecco i requisiti utili.

Concorso scuola 2023: sono stati pubblicati dal ministero dell’istruzione i bandi per l’assunzione di oltre 30.000 docenti. In totale sono circa 10.000 posti per la scuola primaria e dell’infanzia, e circa 20.500 per quella secondaria di primo e secondo grado. Le modalità previste dal bando sono quelle del nuovo PNRR, vediamole insieme.

Concorso scuola 2023: requisiti

Possono fare domanda i candidati che nei cinque anni precedenti hanno svolto almeno 3 anni scolastici di servizio (di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso per cui si fa domanda) o che hanno ottenuto 24 Cfu entro il 31/10/2022. Circa il 30% dei posti sarà invece riservato a tutti quegli insegnanti che hanno svolto 3 anni di servizio negli ultimi 10.

In particolare sono disponibili:

20.575 posti per scuola media e superiori.

posti per scuola media e superiori. 9.641 posti nella scuola primaria e dell’infanzia;

Come fare domanda

Le domande possono essere compilate ed inoltrate già dallo scorso 11 dicembre. Per poter presentare la richiesta è necessario andare sul portale apposito per il reclutamento (InPA) ed accedere tramite identità digitale (SPID o CIE), inoltre si dovrà procedere con il versamento di 10 euro per ogni domanda.

La scadenza del bando è prevista per il 9 gennaio 2024, mentre il calendario delle prove e le rispettive sedi d’esame saranno pubblicate sul portale.

Concorso scuola 2023: cosa studiare

Ecco come sarà suddiviso l’esame e quali sono le materie di interesse della prova.

I candidati quindi non saranno valutati solo in base ai loro titoli ed ai requisiti sopra elencati, ma dovranno anche sostenere una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta sarà sostenuta tramite pc e prevede 50 domande a risposta multipla da svolgere in 100 minuti, le materie d’interesse saranno pedagogia, psico-pedagogia, didattica e metodologia, nonchè competenze digitali e utilizzo della lingua inglese.

La prova orale invece si focalizzerà principalmente su competenze di progettazione, uso dei dispositivi elettronici multimediali e sulle competenze didattiche generali, seguirà poi una lezione simulata per verificare le effettive capacità dei candidati.