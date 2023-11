Stasera in tv: in onda “The Twilight Saga: Breaking Dawn” e “Baywatch”

Ecco di seguito alcuni dei film proposti dal palinsesto di stasera come alternativa a quelli da vedere nei cinema Catania.

Se i film disponibili nei cinema Catania non sono di vostro gradimento, eccone alcuni da guardare direttamente dal proprio divano stasera in tv.

The Twilight Saga: Breaking Dawn – 1a parte [La 5, ore 21.10]: Bella ed Edward sono finalmente marito e moglie: la ragazza, dunque, inizia la trasformazione che la renderà un vampiro immortale. Dall’unione dei due amanti nasce una figlia che, però, causerà una nuova battaglia tra i Cullen e i Vulturi.

È già ieri [Canale 9, ore 21.25]: Filippo, noto giornalista televisivo che si occupa di divulgazione scientifica, viene inviato in un isolotto delle Canarie per studiare uno stormo di cicogne. Realizzato il servizio in un giorno, vorrebbe ripartire subito, ma è costretto a passare la notte sull’isola a causa di una violenta mareggiata e al suo risveglio si rende conto di qualcosa…

Baywatch [Cielo, ore 21.20]: Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga. Nel cast Dwayne Johnson e Zac Efron.