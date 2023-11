Stasera in tv: in onda “Baarìa” e “Vi presento i nostri”

Se la voglia di uscire da casa per andare in un cinema Catania manca, di seguito alcune valide alternative da guardare stasera in tv.

Nessuna voglia di recarsi presso un cinema Catania questo martedì sera? Nessun problema! Il palinsesto odierno offre infatti diversi programmi da poter guardare direttamente a casa propria: eccone alcuni esempi.

Amore più Iva [Canale 5, ore 21.20]: Lo spettacolo di Checco Zalone.

Baarìa [Cine 34, ore 21.00]: Il racconto di tre generazioni di una famiglia siciliana lungo dal primo dopoguerra agli anni ’80, attraverso la vita di Peppino.

Vi presento i nostri [Canale 27, ore 21.10]: Nel giorno del compleanno dei figli, i rapporti familiari dei Fotter rischiano di cedere sotto la pressione dei fraintendimenti e delle ingerenze dei parenti.

La dura verità [Canale 9, ore 21.25]: Abby è una produttrice televisiva alla ricerca dell’uomo perfetto che non arriva mai, forse per la sua mania del controllo. Per incrementare gli indici d’ascolto in discesa, la rete televisiva ingaggia Mike, un opinionista molto sessista che ad Abby non piace, ma le cose cambiano presto.