Meteo Sicilia, temperature stabili con qualche nuvola: le previsioni

Meteo Sicilia: è ancora un autunno timido, con temperature stabili ancora ben oltre i 20 gradi. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: temperature che si mantengono stabili e sopra la media rispetto agli standard autunnali, con qualche nube sparsa ma senza precipitazioni. Si segnala, però, un rilevante sbalzo termico tra temperature massime e minime. Un autunno ancora timido, dunque, che non riesce a manifestarsi in maniera definitiva.

Nemmeno nel bollettino diramato dalla protezione civile si segnalano particolari rischi idrogeologici e idraulici, con l’Isola che risulta interamente colorata di verde.

Ecco le previsioni di questo inizio di settimana nell’Isola.

Meteo Sicilia: lunedì 13 novembre

Per la giornata di oggi, nell’Isola cielo sereno con qualche nuvola in tutte le province ma senza alcuni rischio di precipitazioni. Catania è la città più calda dell’Isola con una massima di 26 gradi mentre scende di 9 la minima, registrando un evidente sbalzo termico, con 17 gradi. Da segnalare la massima di 25 gradi a Siracusa, anch’essa con uno sbalzo termico ampio, con la minima che scende a 13. Enna e Caltanissetta saranno le più fresche, con le massime rispettivamente di 15 e 18 gradi.

Si segnalano possibili raffiche di vento, le più forti ad Enna, Messina e Trapani.

Meteo Sicilia: martedì 14 novembre

Quasi una giornata fotocopia, quella di domani, martedì 14 novembre, con cielo sereno ovunque. Si segnala un lieve aumento delle temperature, con Catania che mantiene la leadership di città più calda, con la massima di 27 gradi così come Siracusa. Ma si segnalo ancora venti moderati o forti in tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: mercoledì 15 novembre

Situazione che non dovrebbe particolarmente differire anche per la giornata di mercoledì 15 novembre. Persiste il vento e le temperature massime si mantengono oltre i 20 gradi. Catania e Siracusa restano sempre le più calde con la massima di 27 gradi, seguite da Messina ed Agrigento a 24. Qualche nuvola nelle zone del Messinese, del Palermitano e del Trapanese ma anche in questo caso non sembra esserci il rischio di particolari precipitazioni.