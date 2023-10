Serie C, Catania – Avellino verrà trasmessa in diretta su Rai 2

Partita storica quella tra Catania ed Avellino: il match verrà trasmesso, per la prima volta nella storia della serie C, in diretta su Rai 2.

La gara tra Catania ed Avellino, che si disputerà il prossimo 29 ottobre allo Stadio Cibali “Angelo Massimino”, entrerà nella storia dell’intera serie C: il match verrà infatti trasmesso in diretta, alle ore 16:00 su Rai 2. Ad annunciarlo, la Lega Pro.

“La domenica su Rai 2 con la visione live di Catania – Avellino — cita il comunicato dai toni entusiasti, rilasciato dalla stessa Lega Pro — è un altro segnale della crescita e del miglioramento di una categoria seguita da milioni di tifosi italiani, che si sta meritatamente guadagnando una visibilità sempre maggiore“.