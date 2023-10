Associazione Italia-Israele: appello a Schifani per esporre bandiera su facciate

L' associazione Italia-Israele chiede al presidente Schifani e ad altre cariche siciliane l'esposizione della bandiera israeliana sui loro palazzi.

L’ Associazione Italia-Israele, a seguito degli attacchi subiti da parte della dittatura militare di Hamas, considerati una vera e propria dichiarazione di guerra, si rivolge, con un appello, al presidente della regione Schifani e ad altre cariche, per proiettare la bandiera israeliana sulle facciate dei palazzi.

“Quello che sta accadendo in Israele non può definirsi semplicemente un attacco terroristico, ma è una vera dichiarazione di guerra da parte della dittatura militare di Hamas che rischia di avere, purtroppo, drammatiche conseguenze per il mondo intero — recita l’appello —. Chiediamo, dunque, alla Regione siciliana, agli enti locali ed alle università della Sicilia di esporre o proiettare la bandiera di Israele sulle facciate dei loro palazzi in segno di solidarietà verso lo Stato di Israele e dei suoi cittadini”.

Oltre a Schifani, destinatari dell’appello sono il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, i sindaci della Sicilia e i rettori delle Università di Palermo, Catania, Enna e Messina. A firmarlo, i 3 presidenti delle associazioni di Palermo, Caltanissetta e Catania, rispettivamente Alice Anselmo, Nazzarena Condemi e Antonio Danese.