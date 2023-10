Stasera in TV: in onda “World War Z” e “Champions League – Benfica vs Inter”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV. Nel palinsesto, film e sport.

Il palinsesto televisivo di stasera offre importanti contenuti da non perdere, tra sport e cinema. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere in TV in questo martedì sera.

World War Z [Mediaset 20, ore 21:04]: Il film inizia con un’epidemia di zombi che si diffonde rapidamente in tutto il mondo, causando caos e distruzione. Gerry Lane viene reclutato dalle Nazioni Unite per indagare sull’origine dell’epidemia e cercare un modo per fermarla. Durante la sua missione, Gerry viaggia in diverse parti del mondo, inclusi Stati Uniti, Israele e Corea del Sud, cercando indizi e informazioni che possano aiutarlo a comprendere la natura del virus zombi.

Champions League – Benfica vs Inter [Canale 5, ore 21:00]: Seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dal pareggio per 1-1 contro la Real Sociedad a San Siro e stasera saranno impegnati al “Da Luz” di Lisbona contro il Benfica.

Parker [Canale 9, ore 21:25]: Parker è un ladro professionista con un forte senso dell’etica criminale. Dopo un colpo andato male, durante il quale è stato tradito dai suoi complici, Parker viene lasciato per morto. Dopo essersi ripreso, decide di vendicarsi e recuperare la sua parte del bottino. Nel suo percorso di vendetta, Parker si allea con una agente immobiliare di nome Leslie Rodgers, interpretata da Jennifer Lopez, che si unisce a lui nella sua missione contro gli ex complici.