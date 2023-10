Stasera in tv: in onda “Nati stanchi” e “Il diario di Bridget Jones”

Troppo stanchi dopo questo mercoledì per andare presso un cinema Catania? Ecco delle valide alternative per restare a casa.

Cinema Catania troppo lontani? Niente paura! Ecco qui di seguito alcune interessanti proposte di film da guardare direttamente dal proprio divano stasera in tv.

Il meglio deve ancora venire [Rai Movie, ore 21.10]: Pierre e François sono amici da sempre. La storia prende una svolta quando Pierre scopre di avere una grave malattia terminale e decide di rivelare il suo segreto a François. Tuttavia, c’è un malinteso e François pensa che sia lui stesso a essere malato. Questo porta i due amici a intraprendere un viaggio stravagante e commovente, cercando di vivere intensamente il tempo che rimane loro.

L’uomo nel mirino [Iris, ore 21.00]: La trama del film ruota attorno a Frank Horrigan, interpretato da Clint Eastwood, un agente segreto del Servizio Segreto degli Stati Uniti che ha servito come membro della squadra di sicurezza del presidente John F. Kennedy durante l’assassinio del presidente nel 1963.

Il diario di Bridget Jones [La 5, ore 21.10]: Il film segue le vicende di Bridget Jones, interpretata da Renée Zellweger, una donna inglese di trent’anni single, in sovrappeso e un po’ disordinata, che decide di tenere un diario in cui annota i suoi pensieri e le sue speranze per il futuro.

Nati stanchi [Nove, ore 21.25]: Il film, primo della coppia comica di Ficarra e Picone, parla di due giovani siciliani disoccupati, che si fanno mantenere dai genitori.