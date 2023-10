Stasera in TV: in onda “Attacco al potere 2” e “Ritorno al futuro 2”

Stasera in TV: i consigli della redazione di LiveUnict sui film nel palinsesto di questo lunedì sera, il primo di ottobre.

Interessanti film, in alternativa ad un cinema Catania, offerti dal palinsesto televisivo di stasera. Ecco, come di consueto, i consigli della redazione di LiveUnict.

Attacco al Potere 2 [Italia 1, ore 21:20]: Il film inizia con il primo ministro britannico che muore in circostanze misteriose. Questo evento porta i leader mondiali a Londra per partecipare al suo funerale. Il presidente degli Stati Uniti, Benjamin Asher (interpretato da Aaron Eckhart), insieme al suo capo della sicurezza Mike Banning (interpretato da Gerard Butler), si prepara per l’evento. Tuttavia, durante il funerale, la città di Londra viene improvvisamente attaccata da un potente gruppo terroristico. Gli attacchi sono coordinati e portano al caos e alla distruzione in tutta la città. L’obiettivo principale del gruppo terroristico è quello di eliminare tutti i leader mondiali presenti a Londra.

Ritorno al Futuro [Canale 27, ore 21:10]: Il film inizia esattamente dove il primo film si ferma: Marty McFly (interpretato da Michael J. Fox) viene avvertito dal Dottor Emmett Brown (interpretato da Christopher Lloyd) che lui e sua moglie Jennifer (interpretata da Elisabeth Shue) devono viaggiare nel futuro per aiutare i loro futuri figli. Utilizzando la DeLorean, la macchina del tempo, Marty, Doc e Jennifer si dirigono verso il futuro, nel 2015.

Ocean’s Twelve [Iris, ore 21:00]: Dopo il colpo al casinò di Terry Benedict (interpretato da Andy Garcia) a Las Vegas nel primo film, il gruppo di Danny Ocean (interpretato da George Clooney) decide di ripagare il denaro rubato a Benedict. Tuttavia, Benedict è furioso e minaccia il gruppo, costringendoli a restituire il denaro in un breve lasso di tempo con interessi elevati.