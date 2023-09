Stasera in TV: in onda “Full metal jacket” e “Space Jam : New Legends”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV, in questo primo venerdì d'autunno.

L’autunno è arrivato e finalmente le giornate si rinfrescano. Non hai voglia di andare ad un cinema Catania e vuoi comunque vedere un bel film comodamente sul divano di casa tua? Ecco dei suggerimenti su cosa vedere stasera in TV.

Babe, maialino coraggioso [Canale 27, ore 21.10]: La felice storia di un maialino tutto rosa di nome Babe. Il maialino vivrà tantissime avventure, ad accompagnarlo il suo amico cane che gli insegnerà anche a governare le pecore.

Full metal jacket [Canale 22, ore 21.00]: Un gruppo di marines americani parte per il Vietnam e sperimenta gli orrori di una guerra micidiale. I superstiti non usciranno vincitori, ne vinti, ma disumani e cinici professionisti di morte.

Necropolis – La città dei morti [Canale 49, ore 21.15]: Scarlett è una giovane archeologa che farà di tutto per portare alla luce la misteriosa pietra filosofale per cui il padre ha sacrificato la propria vita. La ragazza guida una spedizione attraverso le catacombe di Parigi.

Space Jam : New Legends [La2, ore 21.05]: Il campione NBA e icona globale LeBron James vive un’epica avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny. Quest’avventura di trasformazione è un frenetico mix di due mondi, che svela fino a che punto possano arrivare alcuni genitori per creare un legame con i propri figli. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi.