Stasera in TV: in onda “Godzilla vs. Kong” e “Il giorno sbagliato”

Il weekend sta quasi per arrivare: quale migliore preparazione di una serata di relax sul divano? Ecco i consigli sui film stasera in TV.

Ulisse: il piacere della scoperta – Nerone e il Grande Incendio di Roma [Rai Uno, ore 21.30]: Una nuova puntata del programma di Alberto Angela tanto amato dal pubblico. Questa volta si ripercorrerà la storia di Nerone, imperatore tra i più discussi dell’Impero Romano, e del grande incendio di Roma.

Godzilla vs. Kong [Italia Uno, ore 21.20]: Film di fantascienza del 2021 che vede lo scontro di due leggende del cinema. La pellicola segue le vicessitudini di Kong, alla ricerca di una vera casa con i suoi protettori, finché non incontra Godzilla. Quest’ultimo sta seminando la distruzione in tutto il mondo e lo scontro con Kong sarà inevitabile.

Il giorno sbagliato [Rai Movie, ore 21.10]: Thriller psicologico del 2020 con Russel Crowe come protagonista. In una società con tante persone sull’orlo di una crisi, anche uno scontro al volante può diventare motivo di pericolo. Rachel è in ritardo al lavoro quando al semaforo si trova a discutere con uno sconosciuto che sta vivendo una fase particolarmente pesante della propria vita. Quello che la donna non sa è che il suo scontro farà diventare lei e le persone a lei care bersaglio dell’uomo che ha deciso di lasciare un ultimo segno nel mondo dandole una lezione mortale. Quello che scaturirà sarà un meccanismo pericoloso che dimostrerà che non si può mai essere sicuri di quanto le persone a noi vicine siano sull’orlo di una crisi.

Io, loro e Lara [Cine 34, ore 21.00]: Commedia italiana di Carlo Verdone nei panni di un prete missionario in piena crisi perché crede di aver perso la fede. Tornato a Roma dall’Africa, Carlo cerca conforto in famiglia ma trova solo situazioni problematiche: il padre anziano vuole sposare la badante, il fratello è drogato e un donnaiolo. Infine, Carlo incontra Lara, ragazza che lo attrae e allo stesso tempo lo intimorisce.