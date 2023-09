Stasera in TV: in onda “TIM Music Awards” e “E.T. – L’extraterrestre”

La scelta di film stasera in TV è davvero ampia: ecco i suggerimenti della Redazione di LiveUnict su cosa guardare oggi alla televisione.

TIM Music Awards 2023 [Rai Uno, ore 20.40]: Torna uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Sempre in diretta dall’Arena di Verona, una serata di grande musica con tanti premi e riconoscimenti per i cantanti invitati.

1985 – Allarme nel Mediterraneo [Rai 3, ore 21.30]: Documentario che racconta le giornate tra il 7 e il 12 ottobre 1985. Dal sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di alcuni terroristi palestinesi alla scoperta dell’omicidio di un cittadino di origini israeliane. Infine, si cita anche la notte di Sigonella, dove si è tenuto il braccio di ferro tra Governo italiano e Delta Force statunitense per la consegna dei terroristi agli americani.

E.T – L’extraterrestre [Twentyseven, ore 21.10]: Iconico film di Steven Spielberg narra la storia di un extraterrestre abbandonato sulla Terra dai compagni partiti di fretta. Mentre gli adulti gli danno la caccia, dei bambini gli offrono rifugio e tra loro nasce un’amicizia. Tuttavia, l’extraterrestre vuole tornare a casa e saranno proprio i ragazzi ad aiutarlo a scappare.

The judge [IRIS, ore 21.00]: Hank è un avvocato di successo che è rientrato nella piccola città natale per la morte della madre. Ad attenderlo trova suo padre, giudice, e i suoi fratelli. Non avendo un bel rapporto con il padre, Hank vuole allontanarsi al più presto, ma quando l’uomo viene accusato di omicidio non può che rimanere.