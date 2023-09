Stasera in TV: in onda “Lanterna Verde” e “Attacco al potere”

Il palinsesto di stasera offre una vasta selezione di film: ecco i consigli della Redazione di LiveUnict su cosa guardare in TV.

Lanterna Verde [Canale 20 Mediaset, ore 21:05]: Il pilota collaudatore Hal Jordan (Ryan Reynolds) acquisisce poteri straordinari dopo essere entrato in possesso di un misterioso anello verde, assicurandogli un posto nella squadra di combattenti intergalattici dei Green Lantern Corps, garanti della pace nell’Universo.

Attacco al potere – Olympus has fallen [TV8, ore 21:30]: L’agente dei servizi segreti Mike Banning (Gerard Butler) ha perso lavoro e onore dopo essere stato accusato di essere stato responsabile della morte accidentale della first lady. Le sue sorti cambieranno quando, a seguito di un attacco alla Casa Bianca da parte di un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike dimostrerà col suo coraggio di essere l’unico uomo a poter salvare la vita del presidente e il futuro dell’intera nazione.

Io vi dichiaro marito e marito [TWENTYSEVEN, ore 21:10]: Chuck e Larry sono due vigili del fuoco che fingono di essere una coppia omosessuale per ottenere alcuni benefici economici. Chuck (Adam Sandler) è un uomo single e libertino amante dei piaceri della vita, mentre Larry è un uomo vedovo che sfrutta il finto matrimonio per mantenere la copertura assicurativa per i suoi figli.

I magnifici sette [Rai Movie, ore 21:10]: Il magnate Bartholomew Bogue controlla in modo spietato l’intera cittadina di Rose Creek. Quando gli abitati, stanchi dei continui soprusi, decidono di ribellarsi, chiamano un gruppo di sette fuorilegge per proteggerli. Mentre si preparano a combattere il potere di Bogue, i sette mercenari scopriranno di stare per lottare per qualcosa di ben più importante del semplice denaro.