Alberto Angela in Sicilia: l’Isola protagonista di una puntata di Ulisse

Alberto Angela torna in Sicilia con il programma "Ulisse": in onda questa sera una puntata dedicata all'Isola del "Gattopardo".

Il ritorno di Alberto Angela in Sicilia è arrivato e sarà trasmesso questa sera in televisione. Infatti, in prima serata su Rai Uno andrà in onda la puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta” dedicata alla “Sicilia del Gattopardo”.

La puntata di questa sera si svolgerà tra i luoghi indicati da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo “Il Gattopardo”. Inoltre, saranno presentati anche le aree scelte da Luchino Visconti per l’iconica trasposizione cinematografica del romanzo. Si partirà dunque da Palermo, dove Alberto Angela mostrerà ai telespettatori il palazzo Valguarnera-Gangi, set del ballo tra Claudia Cardinale, Alain Delon e Burt Lancaster nel film di Visconti.

Successivamente ci si sposterà verso Palma di Montechiaro, feudo dei principi di Lampedusa che fu di ispirazione per lo scrittore nella realizzazione del romanzo. Inoltre, si visiterà con Alberto Angela il monastero di clausura di Santa Caterina d’Alessandria a Palermo, chiuso al pubblico fino a pochi anni fa. Infine, si visiteranno le catacombe dei Cappuccini di Palermo, dove sono esposti i corpi mummificati dei palermitani dei tempi del Gattopardo, per poi passare alla Saline di Trapani e Paceco, parte naturalistica della puntata.

Oltre ad Alberto Angela, l’episodio di “Ulisse” vedrà anche la partecipazione di Claudia Cardinale e Terence Hill, i quali interverranno fornendo aneddoti sulla loro esperienza di attori nel film di Visconti.