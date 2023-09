Sicilia, arrestato aspirante consigliere comunale: molestava minorenni

L'accusa è di violenza sessuale e atti osceni in presenza di minori.

Manette per un uomo: l’accusa è di violenza sessuale e atti osceni in presenza di minori. Il soggetto è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Caltanissetta, secondo quanto scoperto dalle indagini avviate dalla polizia lo scorso giugno. L’uomo, 45 anni, era pronto a candidarsi alle prossime elezioni amministrative; tuttavia, sarebbe stato denunciato più volte da parte di diversi minori per aver commesso atti osceni in luoghi pubblici.

L’arrestato, in un caso, avrebbe mostrato un video pornografico ad una ragazza, provando nei suoi confronti un approccio a sfondo sessuale. L’indagato sarebbe un molestatore seriale: è scattata per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.