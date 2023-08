Stasera in TV: in onda “Sister Act” e “Segnali dal futuro”

Ultimo mese di agosto e magari anche ultimo giorno di ferie? Ecco le proposte per una serata di relax con i film stasera in TV.

Le ferie stanno per finire e il ritorno alla vita normale si avvicina. Magari molti sono già tornati in ufficio o sui libri. E se questa sera i cinema Catania sembrano troppo lontani, ecco i suggerimenti della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di oggi.

Sister Act [Rai Uno, ore 21.25]: Commedia anni ’90 con Whoopi Goldberg come protagonista nei panni di una cantante di un casinò testimone di un omicidio. La donna viene inserita nel programma protezione testimoni che la porta in un convento per nascondersi. Dovrà fingere di essere una suora per salvarsi la vita. Dopo un primo approccio distaccato con le sorelle del convento, la cantante a trovare il modo di cambiar loro la vita.

300 [Canale 20 Mediaset, ore 21.05]: Film fantastico del 2006 con Gerard Butler, racconta la storia del re Leonida che si batté con i suoi 300 valorosi spartani alle Termopili contro Serse e i persiani. Il loro sacrificio porterà i greci ad unirsi per combattere il nemico comune e difendere la democrazia.

Segnali dal futuro [Warner TV, ore 21.30]: Nicolas Cage nei panni di un professore di astrofisica che trova una lettera scritta 50 anni prima. L’ha realizzata una bambina indicando le coordinate spazio temporali di luoghi in cui avverranno catastrofi. Il professore proverà ad usarla per salvare il mondo.